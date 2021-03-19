2021/03/19 | 19:52 - المصدر: NRT عربية

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ينشر موقع NRT عربية، الجمعة، مقترحات مسودة موازنة 2021 قبل جلسة التصويت عليها.

وجاء في المقترحات:-

ايقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ونقل ملف التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي.

وتضمنت استثناء وزارة الصحة في تعيين المشمولين بقانون المهن الطبية وقانون الخريجين الأوائل، وايضا يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة.

وشملت احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد، وايضا من المقترحات مسودة الموازنة قبل جلسة التصويت، على وزارة التربية إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020.

ونصت المقترحات ايضا عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة وظيفية في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن إلزام إقليم كوردستان بتزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له.

وجاء في المقترحات، أن تلتزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني بنفس الوزارة، وايضا إيقاف النقل والتنسيب بين الرئاسات والوزارات إلا في حالة الضرورة.

ونصت مقترحات مسودة الموازنة قبل جلسة التصويت: تفعيل جباية أجور الكهرباء.

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