المالية النيابية تكشف عن فقرات جديدة اضيفت الى الموازنة

2021/03/19 | 19:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية، الجمعة، عن تضمين فقرات جديدة الى الموازنة بشأن موظفي العقود وضحايا عبارة الموصل والمفسوخة عقودهم وملفات اخرى.

وذكر عضو اللجنة المالية النيابية محاسن محمدون في تصريح تابعه NRTعربية، إن " الاجتماع الذي عقد اليوم في مجلس النواب وبحضور اللجنة المالية تم الاستماع خلاله الى طلبات النواب بشأن حقوق المواطنين".

واضاف، ان " هذه الطلبات تضمنت تثبيت موظفي العقود بوزارة الكهرباء في الموازنة بعد مرور اكثر من عشر سنوات عليهم و مطالبة وزارة الكهرباء لتحديد الفروقات بالرواتب ما بين العقود والملاك بالنسبة لهؤلاء واوضحت ان المبالغ التي يحتاجونها هي ستة مليارات دينار سنويا".

واوضحت، انه " يمكن الاستفادة منهم من خلال استحداث درجات وظيفية من قبل وزارة المالية او رئاسة الوزراء"، موضحا انه " تمت المطالبة ايضا بادراج المفسوخة عقودهم وعددهم قليل والذين تم ادراجهم في موازنة العام الماضي لكنه لم يطبق وكذلك تثبيت الاجراء اليوميين خاصة في المناطق الذين تم فصلهم".

واضافت انه "ستتم المطالبة بتضمين تعويض شهداء العبارة في الموصل في الموازنة".

وتابعت، ان "هذه المطالب ستعرض ايضا امام الاجتماع الثاني الذي سيعقد بحضور رئاسة البرلمان وسيتم طرح جميع هذه المطالب لتضمينها في الموازنة".

واشارت الى ان الخلاف بشأن الاقليم ما زال مستمرا وان الخلاف هو في الكميات التي يجب تسليمها الى المركز من النفط والتي تم تحديدها ب 460 الف برميل يوميا وليس 250 الف برميل كما قدمته الحكومة في الموازنة.

ا.ح

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