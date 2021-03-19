الفنان حسين نعمة يسجل أنشودة للوطن

2021/03/19 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةسجل الفنان حسين نعمة في استديوهات شبكة الاعلام العراقي أنشودة غنائية للوطن بعنوان "الشعب والوطن بيته" وقال الفنان نعمة في تصريح خاص لـوكالة الانباء العراقية(واع)، إن "هذه الانشودة من كلمات الشاعر بشير العبودي وألحان الفنان علي سرحان ومن اخراج شبكة الاعلام العراقي "، مؤكدا ، انه "نجح مع مؤلف الاغنية وملحنها ومخرجها الفنان عدنان هادي بإنتاج أناشيد وأو بريتات حققت إقبالا جيدا".ولفت الفنان حسين نعمة الى انه "جاء بالمقطع الاول من أنشودة الشعب والوطن بيته، (اليخلي الشعب تاج اعله راسه..تلوك عليه والله الرئاسة، بامان يعيش بين الوطن والناس، ويمشي بلا حماية ولا حراسة)

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