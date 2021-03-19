2021/03/19 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس"، قانون الموازنة العامة، والمعدّل بشكل نهائي من قبل اللجنة المالية النيابية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ويتضمن القانون، الذي تم الحصول على نسخ منه بعد التعديلات (19 اذار 2021)، عدة فقرات بينها ما يخص ايرادات النفط وسعر الدولار فضلا عن مسألتي النفقات والعجز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميع التعديلات النهائية التي أجرتها اللجنة المالية في موازنة 2021 (وثائق)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جميع التعديلات النهائية التي أجرتها اللجنة المالية في موازنة 2021 (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).