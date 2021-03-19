أول تعليق من زيدان على مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول بالابطال

2021/03/19 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي.

وستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول في 7 من شهر نيسان المقبل، بينما سيلعب لقاء العودة بعد أسبوع من تلك المباراة، وبنسبة كبيرة لن يستفيد الفريق الملكي من ميزة خوض المباراة على ملعبه، وذلك لوجود إمكانية كبيرة لنقل المباراة خارج إسبانيا، بسبب التشديدات التي تفرضها الحكومة على القادمين من بريطانيا.

ويرى زيدان أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين اللذان توجا باللقب في آخر السنوات، رافضاً التقليل من قدر ليفربول الذي يمر بأوقات صعبة في الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو غداً "لا أستطيع أن أقول إنها قرعة سيئة أم جيدة، ليفربول مثلنا، عانى قليلاً لكن كلانا وصل إلى هذا الدور".

وتابع " ستكون مباراة جيدة بين فريقين فازا بالبطولة في العديد من المناسبات، في هذا المستوى من دوري الأبطال يكون من الصعب جداً الفوز".

وبخصوص إمكانية عدم خوض ريال مدريد مباراة الذهاب ضد ليفربول على ملعبه، أجاب زيزو " لا نعرف ماذا سيحدث بعد 30 آذار، سنلعب حيث يخبروننا، نحن نفضل اللعب في ملعب دي ستيفانو، لكننا سنرى ما سيقولونه".

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