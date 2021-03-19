ميسان : القبض على متهم يعد من اكبر تجار المخدرات في قضاء المجر الكبير

2021/03/19 | 20:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، الجمعة ، عن ضبط متهم يُعد من اكبر تجار المخدرات في قضاء المجر الكبير جنوب غرب مدينة العمارة مركز المحافظة .وقالت مديرية الشرطة في بيان ،أنه ضمن الحملة الامنية التي تتبناها اجهزتها الأمنية للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وما قد تخلفه من تداعيات سلبية تلقي بظلالها على الاوساط المجتمعية ، تمكنت مفارز قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وباسناد قوة امنية من مديرية شؤون الافواج وفوج ميسان التكتيكي وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل ابطال الامن الوطني وبإشراف قائد الشرطة من اعتقال متهم مطلوب وفق احكام المادة (٣٢) من قانون المخدرات والذي يُعد من اكبر تجار المواد المخدرة .وبينت " المديرية في البيان " ان المتهم خلال تدوين أقواله اعترف ، ببيع وشراء المواد المخدرة ، وتمت أحالته الى الجهات القانونية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات (العادلة) بحقه ./انتهى س

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