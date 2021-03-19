لا إمام سوى العقل! - الياس خليل نصرالله

2021/03/19 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله تصوّروا أن غرائزي الشخصية توجّه مواقفي وسلوكياتي! وتخيّلوا كيف تدفعني مواقفي المقولبة، والنمطية لكراهية المهاتما (الروح العظيمة) غاندي! لأنّه ينبوع الحرية للأحرار ومن دعاة المقاومة السلمية (ساتاغرافيا)، فلسفة اللاعنف النابعة من الشجاعة، التمسّك بالحقيقة ومقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل، والتي هي بتصوّره، أقوى وسيلة صنعتها البشرية.



(مع أنّه لا يُقصي إمكانية اللجوء للعنف عند فشل العصي ......





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