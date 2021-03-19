عار على الجماهير ايقاف عجلة الاصلاح كليا بإنتظار المخلصين – الشعبوي والسلطوي والنخبوي-!

2021/03/19 | 20:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد الحاج الخدعة التي أوهمتنا بأن “أي اصلاح دون كرسي الحكم فاشل كانت سببا في تجميد الخير والاصلاح وايقاف عجلته طويلا ، ولعل من أكبر الخدع التي انطلت على الجميع...أكمل القراءة ←

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