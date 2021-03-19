هل يصلح الحل الليبي للعراق؟

2021/03/19 | 20:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي حين يلتقي متشائم ليبي متشكك في قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ وعودها، مع عراقي مطلع بعمق على تفاصيل مآزق بلاده ومتضرر من فساد حكوماتها الفاسدة الفاشلة التي أرسى...أكمل القراءة ←

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