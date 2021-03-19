جريمة وزيرة الصحة عديلة حمود الخطيرة ماعدى قتل المرضى

2021/03/19 | 20:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر بمناسبة إجبار إيران مصطفى الكاظمي على زيادة الميزانية بشكل لم يسبق له مثيل في الوقت الذي يعاني من العراق من أزمة مالية ، والقصد معروف ان إيران دائما...أكمل القراءة ←

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