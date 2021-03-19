2021/03/19 | 20:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرا مانسمع مصطلح روح القانون مجرد فكرة اوقناعة تتضح عند تفسير النص بجميع تفاعلاته وتظهر لرجال القانون حينما يقرأ ويمحص ويتأمل الاوراق والادلة والشواهد لكل قضية او موضوع من كل جوانبها وبعد ذالك تبدأ في الظهور والعمل كي يخرج القرار عنوانا للحقيقة .وفي القانون يعتبر (الفيلسوف الفرنسي مونتسيكو) اول من اظهر روح النص بشكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانون والتعليم العالي) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانون والتعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).