2021/03/19 | 20:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يندفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سباق مع الزمن قبل موعد مئوية تأسيس الجمهورية التركية في 2023 والذي يتزامن مع الانتخابات الرئاسية.يراهن أردوغان الموجود بشكل أو بآخر في صدارة المشهد السياسي التركي منذ 2002، على أن يكون استحقاق 2023 مصيريا لجهة تحقيق طموحاته في تحويل تركيا كي تحاكي طموحاته السلطانية.ولهذا يتنقل الرئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رهانات أردوغان السلطانية عشية مئوية الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رهانات أردوغان السلطانية عشية مئوية الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).