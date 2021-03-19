الصالحي يكشف عن توافق نيابي مبدئي على تخفيض سعر الدولار ضمن الموازنة

2021/03/19 | 20:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الجمعة، عن اتفاق نيابي مبدئي على تخفيض سعر صرف الدولار ضمن الموازنة، مبينا ان الازمة بين اربيل وبغداد لم تحل لغاية الان.وقال الصالحي في تصريح ان “الاتفاق على الموازنة لم يتم بعد وان والمشكلة ما بين الاقليم وقادة الكتل السياسية ما زالت غير محلولة “.

واضاف ” طلبنا بالدرجة الاولى تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ، وهنالك موافقات مبدئية لازال النقاش مستمرا حول عدد من القضايا بخصوص تعيينات العقود والاجور والمحاضرين والوزارات الامنية والحشد ، وتم تخصيص مبالغ لهم ، وسيتم الزام الحكومة بتطبيقه بغد ارتفاع سعر برميل النفط “.انتهى 25

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