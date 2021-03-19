2021/03/19 | 20:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية: العراق لا يمكن ان يستقر بلا دولة قادرة على فرض القانون وحصر السلاح بيدها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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