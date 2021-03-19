الصحة العالمية: فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 أكثر من مخاطره

2021/03/19 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد تسعة عشر تفوق مخاطره، وفق ما خلص إليه خبراؤها، بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية.

وأفادت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بشأن سلامة اللقاحات، أن سمات لقاح أسترازينيكا ما زالت إيجابية في ما يتعلق بفوائده مقابل مخاطره، مع إمكانية هائلة لديه لتجنيب الإصابات وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم، وأضافت أن البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة بالمجمل في حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا.

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