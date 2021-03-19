كلوب: سعيد بريال مدريد.. وتمنيت تجنب السيتي وتشيلسي

2021/03/19 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، رضاه عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، وأوقعت فريقه مع ريال مدريد.

وقال كلوب، خلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: “من الواضح أنها قرعة صعبة، لكنها مثيرة..



إذا نظرت إلى جميع الفرق الأخرى، تجدها قوية وتتحلى بالجودة..



أتطلع حقًا إلى هذه المباريات”.

وأضاف: “لقد مر أكثر من عامين بقليل على مواجهتنا مع ريال مدريد (في نهائي نسخة 2018)، كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا..



لذا فإن الحصول على فرصة لمواجهتهم مرة أخرى أمر رائع”.

وتابع: “أعلم أنها جولة مختلفة، ولا نعرف أين سنلعب، إذا كان في بودابست، فلا بأس بذلك، نحن بخير مع ذلك..



لكننا نأمل أن تكون مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد، ستكون رائعة”.

ولم يواجه كلوب ريال مدريد، خلال فترة قيادته لليفربول، سوى في نهائي عام 2018، لكنه لعب ضده 6 مرات، عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند.

وعن ذلك، قال: “مع دورتموند كان الأمر مشابهًا إلى حد ما، حيث واجهناهم في دور المجموعات، وفي مراحل خروج المغلوب..



هم أو آرسنال، واحد منهما كان لدينا دائمًا”.

وأردف المدرب الألماني: “مع ليفربول واجهتهم مرة واحدة فقط، وهذا جيد، لأن اللعب أمامهم صعب دائمًا..



أعتقد أنها المرة الأولى التي أواجههم فيها، عندما لا يكون كريستيانو رونالدو موجودًا، وربما تكون المرة الأولى أيضًا بعد رحيل جاريث بيل”.

واستدرك: “لكن من الواضح أن سيرجيو راموس لا زال هناك، وكذلك رافائيل فاران وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وداني كارفاخال، وبالتأكيد بنزيما”.

وختم كلوب: “أعتقد أننا جميعًا متشابهون، بايرن لا يريد مواجهة دورتموند، على سبيل المثال، لأنهم من نفس البلد..



وبالنسبة لنا، كنا نريد تجنب تشيلسي وسيتي”.

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