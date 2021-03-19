الامن النيابية تطالب بإعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع

2021/03/19 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، بإعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع. وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية بجميع اعضائها عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المالية النيابية لإضافة بعض الفقرات التي تخص المنتسبين المفسوخة عقودهم في وزارتي …

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