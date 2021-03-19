غوغل تستعد لاستثمار 7 مليارات دولار في امريكا

2021/03/19 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" سوندار بيتشاي، أن الشركة ستستثمر أكثر من سبعة مليارات دولار في امريكا هذا العام وستخلق آلاف الوظائف.

وقال بيتشاي في بيان: "نخطط لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في مكاتب ومراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة وخلق 10 آلاف وظيفة على الأقل بدوام كامل في غوغل في الولايات المتحدة هذا العام".

وأكد الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا أن غوغل "ترغب بأن تكون جزءاً" من تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي من الوباء وستستثمر في بعض المناطق التي تعد جديدة بالنسبة للشركة، بينما ستوسع استثماراتها في أنحاء 19 ولاية.

ويأتي الإعلان في وقت تواجه "غوغل" ضغوطاً من عشرات الولايات الأميركية التي تتهمها بانتهاك هيمنتها في مجال البحث للقضاء على منافسيها، وستنفق مليار دولار في ولاية كاليفورنيا، مؤكدة أنها ستضيف آلاف الوظائف في أتلانتا، وواشنطن وشيكاغو ونيويورك.

وقال بيتشاي إن "ذلك سيساعد في جلب مزيد من الوظائف والاستثمارات لمجتمعات متنوعة كجزء من التزاماتنا حيال المساواة العرقية التي سبق وأعلناها".

وأشار إلى أن في عام 2020، ساعدت أدوات البحث في "غوغل" و"وغوغل بلاي" و"يوتيوب" في توفير 426 مليار دولار من النشاط الاقتصادي لأكثر من 2 مليون من الشركات والمؤسسات غير الربحية والناشرين والمبدعين والمطورين الأميركيين ، وفقاً لتقرير التأثير الاقتصادي الأميركي لعام 2020.

ولفت بيتشاي إلى أن منتجات غوغل ساعدت الشركات على التكيف والتعافي أثناء الوباء، وساعد النظام البيئي لتطبيقات أندرويد، في دعم 1.9 مليون وظيفة في عام 2020، من مهندسي البرمجيات ومطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى فرق التسويق والموارد البشرية.

وأوضح بيتشاي أن منشئي الأعمال على يوتيوب، خلقوا أكثر من 345 ألف وظيفة للأميركيين العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 84 ألف موظف في غوغل موظفين بدوام كامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة "ألفا بيت" المالكة لغوغل الشهر الماضي تسجيل زيادة بنسبة 50 في المئة في الأرباح الفصلية لتصل إلى 15.2 مليار دولار مع تحسن أعمالها في الإعلانات الرقمية.

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