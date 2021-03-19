خلافات سياسية تعرقل تمرير قانون الموازنة

2021/03/19 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب أسوان الكلداني، الجمعة، وجود خلافات بين كتل سياسية تعرقل تمرير قانون الموازنة.

وقال الكلداني لـNRT عربية اليوم، (19 آذار 2021)، ان "هناك خلافات من كتل سياسية هي تعرقل المضي على قانون الموازنة".

وأضاف، ان "الموازنة في كل عام تحصل هكذا امور في قانون الموازنة بسبب مشاكل سياسية وانتخابية".

وتابع، انه "الى اللحظة لم يتم الاتفاق وتمرير قانون الموازنة".

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