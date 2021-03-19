مقترحات مسودة الموازنة الاتحادية قبيل التصويت عليها

2021/03/19 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مسودة الموازنة الاتحادية قبيل التصويت عليها، والتي تضمنت مقترحات عدة من بينها، إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.

وأضافت الوثائق مقترح نقل ملف التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي، واستثناء وزارة الصحة في تعيين المشمولين بقانون المهن الطبية وقانون الخريجين الأوائل، بالإضافة إلى منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة، مع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد.

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