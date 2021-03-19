هولندا تسجل أكبر قفزة للإصابات الجديدة بكورونا منذ كانون الثاني

2021/03/19 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الهولندية، اليوم

الجمعة، عن تسجيلها أكبر قفزة في

الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

منذ كانون الثاني 2021.

وقال وزير العدل الهولندي، فيرد

جرابرهاوس، لوكالة الأنباء الوطنية

"ANB"، إن الإصاب

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