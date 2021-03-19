سوريا.. إصابات كورونا تتسبب بأزمة في مشافي دمشق

2021/03/19 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الجاهزية والطوارئ بوزارة

الصحة السورية، أن نسبة إشغال أسرة

العناية المشددة بمرضى كورونا في

المشافي العامة المخصصة للحالات

المثبتة والمشتبهة بكورونا بدمشق بلغت

100%.

وقال مدير الجاهزية وال

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