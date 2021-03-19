قبل ساعات من الامتحانات.. خطة أمنية وآلية لتنقل الطلاب والتدريسيين

2021/03/19 | 20:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، خطة لتأمين الامتحانات وآلية لتنقل الطلبة والملاكات التدريسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح، إنّ "هناك خطةً أمنيةً اشتركت فيها مديرية المنشآت ووفرت تغطية كاملة بالنسبة إلى المراكز الامتحانية والمدارس".

وأضاف الناطق، أنّ "الخطة شملت أيضًا توزيع دوريات النجدة ضمن الرقعة الجغرافية لهذه المدارس بالتوقيتات المناسبة لتأمين تواجد الطلبة".

وبيّن المحنا، أنّ توجيهات قد صدرت إلى نقاط التفتيش والدوريات لـ "السماح بتنقل الطلاب والملاكات التدريسية".

وأعلنت قيادة العمليات، في وقت سابق، اتخاذ "إجراءات مهمة ومناسبة لحماية المراكز الامتحانية ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء ملائمة".

وتنطلق في البلاد، السبت 20 آذار/مارس، امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2020-2021.

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