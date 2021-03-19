هجوم ثان خلال ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية جنوبي السعودية

2021/03/19 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحوثيون، الجمعة، شن هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية في هجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المملكة خلال ساعات.

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