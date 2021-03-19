شرطة المثنى تداهم معامل استثمارية وتقبض على اثنين بتهمة الابتزاز

2021/03/19 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شرطة محافظة المثنى، الجمعة، القبض على شخصين، بتهمة ابتزاز أصحاب المعامل.

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وقالت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 آذار 2021) إنه "استخبر مركز شرطة المملحة التابع إلى قسم شرطة قضاء السماوة من احد مصادره الخاصة بوجود احد المتهمين الهاربين في احدى مناطق البادية وهو يقوم بابتزاز وايقاف المعامل الاستثمارية، وحدثت اثناء ذلك مشاجرة مع احد العاملين في المعمل وقام بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة آلة جارحة ومعه شخص آخر".

وأضافت، أنه "تم على الفور تشكيل مفرزة من قبل المركز والانتقال إلى مكان الحادث حيث اراد المتهمان الهرب، وتمالقبض عليهما واحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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