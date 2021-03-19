المكتب السياسي: تأسيس اذاعة صوت شعب كوردستان انعطافة مهمة

2021/03/19 | 20:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مناسبة تأسيس اذاعة شعب كوردستان قبل 42 عاما.

وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى الـ 42 لتأسيس اذاعة صوت شعب كوردستان، نتقدم باحر التهاني كوادر الاذاعة وجميع مستمعيها.

نهنىء اولئك البيشمركة والكوادر المناضلين، الذين ناضلوا وبمراحل النضال المتخلفة، منذ تأسيس اذاعة صوت شعب كوردستان، وكان لهم الدور في استمرار عملها.

ان تأسيس اذاعة صوت شعب كوردستان، ليس حدثا اعتياديا او علاميا، وانما استذكار لانعطافة مهمة في الكوردايتي وبعض من التاريخ الحي لاندلاع الثورة الجديدة وانتصار النضال حتى الانتفاضة والمكاسب بعدها.

ان اذاعة صوت شعب كوردستان كان لها الدور في النضال ونشر خطاب الثورة والاتحاد الوطني الكوردستاني، ونشر نشاطات البيشمركة والمناضلين والجماهير والتوعية بمقارعة الظلم والاحتلال البعثي.

وبعد الانتفاضة ومرحلة نضال المدينة، طورت اذاعة شعب كوردستان بثها وبمسؤولية كقناة وطنية وبحسب التغييرات واستطاعت تأهيل العديد من الكوادر الاعلامية.

بهذه المناسبة، نجدد التهاني، ونؤكد ان اذاعة صوت شعب كوردستان عليها الاخذ بعين الاعتبار التغييرات والتجدد في العمل الحزبي والتنظيمي، وان تكون اكثر تهيئا ببرامج جديدة وشكل جديد المضي ببثها.

PUKmedia ترجمة

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