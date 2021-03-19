لاهور شيخ جنكي يهنىء اذاعة صوت شعب كوردستان

2021/03/19 | 20:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكورستاني يوم الجمعة، برقية تهنئة الى اذعة صوت شعب كوردستان بمناسبة الذكرى الـ 42 لتأسيسها.

وجاء في نص التهنئة.

بمناسبة الذكرى الـ 42 لتأسيس اذاعة صوت شعب كوردستان اتقدم اليكم والى شعب كوردستان، باجمل باقة ورد واحر التهاني.

حقيقة، ان اذاعة صوت شعب كوردستان قد مرت بظروف عصيبة، وكانت مبادرة مهمة للاتحاد الوطني الكوردستاني حينما كان شعبنا في العراق وكوردستان يتعرض للقمع وتكميم الافواه.

ان اذعة شعب كوردستان وفي جميع مراحل نضال الشعب كان لها دورا مهما وكبيرا، منذ بداية الثورة وحرب الدفاعية ومقارعة نظام البعث الدكتاتوري الظالم وحتى الانتفاضة وتاسيس حكومة في اقليم كوردستان، لذا نفتخر جميعا باذاعة شعب كوردستان كصوت للحقيقة وبشجاعة.

اتمنى لاذاعة صوت شعب كوردستان بمناسبة تاسيسها، دورا ومكانة اكبر واكثر في عصر التقدم التنكنلوجي، وان تكون مبعثا للسلام والوئام والوحدة، وان تبقى طليعية في تعميق الديمقراطية والتعايش وضمان حق تقرير المصير في عراق ديمقراطي فيدرالي يحفظ حياة كريمة مستقر للمواطنيه وفق اسس المواطنة والمساواة والعدالة.

PUKmedia ترجمة

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