صالح : الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة لان الوضع لا يمكن ان يستمر

2021/03/19 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة، لان الوضع لا يمكن ان يستمر .وقال رئيس الجمهورية في تصريح متلفز :"ان نزاهة الانتخابات وإعطاء المواطن العراقي الثقة بالعملية الانتخابية مهم جدا "./انتهى2

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