رئيس الجمهورية يؤكد الحاجة لحوار وطني يبحث مكامن الخلل في السياسية الداخلية

2021/03/19 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح على الحاجة لحوار وطني يبحث مكامن الخلل في السياسية الداخلية .وقال رئيس الجمهورية في تصريح متلفز :"ان منظومة الحكم الحالية لا تفي بمتطلبات العراقيين وفيها خلل بنيوي، وهناك حاجة لحوار وطني يبحث مكامن الخلل في السياسية الداخلية، والعلاقات مع الجوار، فالعراقيون يستحقون حياة وتمثيلا افضل في الحكم./انتهى2

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