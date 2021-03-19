2021/03/19 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجل الفنان حسين نعمة في استديوهات شبكة الاعلام العراقي أنشودة غنائية للوطن بعنوان “الشعب والوطن بيته”

وقال الفنان نعمة في تصريح للـوكالة الرسمية، إن “هذه الانشودة من كلمات الشاعر بشير العبودي وألحان الفنان علي سرحان ومن اخراج شبكة الاعلام العراقي “، مؤكدا ، انه “نجح مع مؤلف الاغنية وملحنها ومخرجها الفنان عدنان هادي بإنتاج أناشيد وأو بريتات حققت إقبالا جيدا”.

ولفت الفنان حسين نعمة الى انه “جاء بالمقطع الاول من أنشودة الشعب والوطن بيته، (اليخلي الشعب تاج اعله راسه..



تلوك عليه والله الرئاسة، بامان يعيش بين الوطن والناس، ويمشي بلا حماية ولا حراسة).

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين نعمة يعود للساحة العراقية بأغنية وطنية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين نعمة يعود للساحة العراقية بأغنية وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).