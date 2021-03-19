الانبار كمين يطيح بثلاثة من اكبر تجار المخدرات بعملية امنية استباقية شمالي الرمادي   

2021/03/19 | 20:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، الجمعة، باعتقال 3 من اكبر تجار المخدرات بكمين شمالي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية نصبت كمين لثلاثة من ابرز تجار المخدرات وتمكنت من اعتقالهم بعد مطاردتهما في منطقة البو علي الجاسم شمالي مدينة الرمادي “.

وأضاف ان” القوة الامنية ضبطت بحوزة المعتقلين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانوا يرمون المتاجرة بها في مناطق مختلفة من مدن الانبار، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال التجار الذين يعدون من اكبر تجار المخدرات دون وقوع أي مقاومة تذكر، موضحا ان” المواد المضبوطة تم تسليمها الى السلطات المختصة “.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من اعتقال العديد من تجار المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد الممنوعة “.انتهى/ 12أ

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