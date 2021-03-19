2021/03/19 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع أعضاء في مجلس النواب، اليوم

الجمعة، تواقيع لاضافة فقرة بالموازنة

لاعتبار من سقطوا عند بوابة الحرم

الحسيني عام 2019، شهداء.

في مايلي نص الوثائق:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. تواقيع نيابية لإضافة فقرة بالموازنة تتعلق بحادثة وقعت في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. تواقيع نيابية لإضافة فقرة بالموازنة تتعلق بحادثة وقعت في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).