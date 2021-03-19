وفاة الفنان المصري عبد الوهاب خليل عن 81 عاما بعد صراع مع المرض

2021/03/19 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الجمعة، الفنان المصري

عبدالوهاب خليل، داخل منزله عن عمر ناهز

الـ 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

عبدالوهاب خليل ممثل مصري، حاصل على

ليسانس الحقوق، ثم التحق بالمعهد

العالي للفنون المسرحية، كانت

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