شرطة المثنى تعلن القبض على شخصين بتهمة ابتزاز أصحاب المعامل

2021/03/19 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى أعلنت شرطة محافظة المثنى، الجمعة، القبض على شخصين، بتهمة ابتزاز أصحاب المعامل. وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استخبر مركز شرطة المملحة التابع إلى قسم شرطة قضاء السماوة من احد مصادره الخاصة بوجود احد المتهمين الهاربين في احدى مناطق البادية وهو يقوم بابتزاز وايقاف المعامل الاستثمارية، وحدثت اثناء …

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