برلماني يعلن موعد عقد جلسة التصويت على الموازنة الليلة

2021/03/19 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال النائب في البرلمان هشام السهيل، الجمعة، إن موعد عقد جلسة البرلمان لتمرير الموازنة سيكون في الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

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