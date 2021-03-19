أزمة الموازنة تتحلحل.. التصويت يقترب بعد غياب العراق عن الموازنات لعامين

2021/03/19 | 21:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال النائب في البرلمان هشام السهيل، الجمعة، إن موعد عقد جلسة البرلمان لتمرير الموازنة سيكون في الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

وكشف مصدر مطلع أن اللجنة المالية النيابية عقدت، اجتماعا جديدا، لمناقشة الاتفاق على صيغة المقترح البديل للمادة 11 المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة العامـة، بعد الاتفاق مع قادة وممثلي الكتل الشيعية والكوردية.

بالمقابل، تضاربت التسريبات من البرلمان بشأن الاتفاق الحاصل بين الجانبين، حيث كشفت مصادر برلمانية عن التوصل لاتفاق تسليم 460 الف برميل يوميا من قبل الاقليم الى حكومة بغداد، فيما بينت مصادر كردية ان الاتفاق استقر على عدم تسليم اكثر من 250 الف برميل يوميا.

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