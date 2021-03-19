2021/03/19 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم الجمعة، توقف عدد من التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”.

وقال المركز في تغريدة له، “توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب – انستغرام – ماسنجر ) في العديد من دول العالم”.

التالي

منذ 4 ساعات

الكشف عن الدواء القادر على مكافحة مضاعفات كورونا

منذ 12 ساعة

واشنطن: الصين تهدد الاستقرار العالمي

منذ يوم واحد

منظمات حقوقية: سياسة اللجوء الأوروبية تخفق في تحقيق معايير الحماية الدولية

منذ يومين

موسكو: اتهامات المخابرات الأمريكية ضد روسيا لا تساعد في بناء علاقات أفضل

منذ يومين

إحباط تسلل إرهابي جنوب بغداد

منذ يومين

اتهام شاب أمريكي بالتهديد بقتل بايدن وبيلوسي

منذ 3 أيام

المفوضية تعتمد أجهزة تسريع النتائج في الانتخابات المقبلة

منذ 3 أيام

كومان: ميسي أهم لاعب في تاريخ برشلونة

منذ 3 أيام

الكعبي في ذكرى حلبجة: عودة البعث مستحيلة

منذ 4 أيام

توجيه اتهامات لشخصين في واقعة الاعتداء على شرطة الكابيتول الأمريكي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلل يشل عدداً من التطبيقات التابعة لـ”فيسبوك”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلل يشل عدداً من التطبيقات التابعة لـ”فيسبوك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).