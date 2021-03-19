عطل مفاجئ يتسبب بتوقف إنستغرام وواتساب وفيس بوك عن العمل

2021/03/19 | 21:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تعرض تطبيق واتساب، الجمعة، لعطل فنى مفاجئ، تسبب في تعطل إرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية.وفوجئ مستخدمو واتساب فى العراق وعدة دول، بفشل جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيق.واعلن قبل قليل، مركز الإعلام الرقمي، في بيان مقتضب، عن “توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب – انستغرام – ماسنجر ) […]

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