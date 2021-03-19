كوسرت رسول يشيد بدور اذاعة صوت شعب كوردستان

2021/03/19 | 21:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بدور اذاعة صوت شعب كوردستان بجميع المراحل، مهنئا اياها بمناسبة الذكرى الـ 42 لتأسيسها.

وجاء في نص التهنئة.

في مستهل اندلاع الثورة الجديدة لشعبنا، كانت اذاعة صوت شعب كوردستان جنبا الى جنب الاخوة البيشمركة في الجبل، دورا مهما وكبيرا ومؤثرا في رفع المعنويات، نفسا لحرية الناس ونشر روح المقاومة في كوردستان، وفي الانتفضة كانت للاذاعة الدور المؤثر في توعية شعب كوردستان ونشر برقيات بدء الانتفاضة وانتصارها بجميع مدن كوردستان.

اليوم، وفي الذكرى الـ 42 لتأسيس اذاعة صوت شعب كوردستان، يشهد الاعلام تطورا ملحوظا، ولكن لليوم وللمستقبل، عليها المضي بمهمها بروحية ايام النضال والمقاومة وحقوق الشعب وان تكون منبرا للايصال صوت جميع المكونات والتعامل بمسؤولية مع الاحداث وتعريف تاريخ النضال والتضحيات لشعبنا

مرة اخرى، نتقدم بالتهاني متمنيا لكم دوام التقدم.

PUKmedia ترجمة

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