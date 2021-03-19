2021/03/19 | 21:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد عضو مجلس النواب هشام السهيل، الجمعة، ساعة انعقاد جلسة التصويت على الموازنة المالية الاتحادية.وقال السهيل في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “جلسة التصويت على الموازنة ستعقد في العاشرة مساءً”.وفي يوم أمس الخميس، حدد مجلس النواب جلسة اليوم الجمعة، للتصويت على قانون موازنة 2021.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليلة..



نائب يعلن موعد عقد جلسة التصويت على الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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