2021/03/19 | 21:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقفت خدمات تطبيقي انستغرام وواتساب، عن عدد كبير من المستخدمين في العراق نتيجة خلل مفاجئ.وتحدث مستخدمون في العراق، عن توقف التطبيقين في العديد من المحافظات.من جانبه ذكر مركز الاعلام الرقمي، ان”خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب – انستغرام – ماسنجر ) توقفت في العديد من دول العالم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: توقف مفاجئ لإنستغرام وواتساب وفيس بوك عن العمل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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