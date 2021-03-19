إقرار قانون المحكمة الاتحادية يثير تحفظات من “ثغرة” و”سابقة” و”إهانة للدستور”

2021/03/19 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجح مجلس النواب مساء يوم أمس الخميس، بتفادي خلافاته بشأن قانون المحكمة الاتحادية، والتصويت على تعديله بحضور 204 نواب من أصل 329 نائباً.ويأتي التصويت على تعديل القانون بعدما فشلت الكتل السياسية في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، الذي تركزت الخلافات بشأن ثلاث مواد، لم تحظ بتوافق سياسي، أبرزها منح […]

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