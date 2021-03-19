الكشف عن المقترح البديل لحصـة اقليم كردستان في الموازنة العامـة

2021/03/19 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن صيغـة المقترح البديل للمادة 11 المتعلق بحصـة اقليم كردستان من قانون الموازنة العامة ، والذي يتضمن تسليم الاقليم 460 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو الوطنية ، على ان يسدد منها 250 الف برميل بشكل مباشر مع ايرادات المنافذ الحدودية ، ويتم تسديد الكمية المتبقية من ذلك وفق اليات جديدة تشمـل استقطاع كافة النفقات./انتهى5

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