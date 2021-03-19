الاتفاق على عقد جلسة التصويت على الموازنة الساعـة 10 مساء اليوم

2021/03/19 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهى الاجتماع المشترك للجنة المالية النيابية ورئاسة مجلس النواب وقادة الكتل ، بالاتفاق على عقد جلسة التصويت على الموازنة العامـة في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعـة ./انتهى5

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