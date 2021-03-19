2021/03/19 | 21:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الرقمي: توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب - انستغرام - ماسنجر ) في العديد من دول العالم منها العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي: توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب - انستغرام - ماسنجر ) في العديد من دول العالم منها العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي: توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب - انستغرام - ماسنجر ) في العديد من دول العالم منها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).