2021/03/19 | 21:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات رصد مركز الإعلام الرقمي في العراق، الجمعة، توقف عدد من التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”. وقال المركز في تدوينة تابعها “النور نيوز” توقف خدمات فيسبوك وشبكاتها ( واتساب – انستغرام – ماسنجر ) في العديد من دول العالم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: توقف عدد من التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: توقف عدد من التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).