2021/03/19 | 21:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة خدمات تطبيقات واتساب وانستغرام الى العمل في العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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