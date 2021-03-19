2021/03/19 | 21:21 - المصدر: سومر نيوز
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تعرف على تفاصيل التعيينات في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن مصير التعيينات في موازنة العام الحالي المنتظر إقرارها....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على تفاصيل التعيينات في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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