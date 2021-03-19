تعرف على تفاصيل التعيينات في موازنة 2021

2021/03/19 | 21:21 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن مصير التعيينات في موازنة العام الحالي المنتظر إقرارها....

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