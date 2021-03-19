2021/03/19 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعرض تطبيقا التواصل الاجتماعي الشهيران “واتس اب” و”انستغرام”، التابعان لخدمات شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إلى عطل مفاجئ منذ قليل تسبب في توقف عمل التطبيقين الذين يستخدمها الملايين حول العالم.وعانى مستخدمون حول العالم من توقف خدمات تطبيق التراسل الأشهر، وتطبيق الصور.كما قال موقع “داونديتيكتور” الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عطل مفاجئ في تطبيقي “واتس آب” و”انستغرام” المركز الخبري الوطني.

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