تحذير ألماني: انتبه قد تخسر 100% من استثمارك بالعملات المشفرة

2021/03/19 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية، بافين، تحذيرًا للمستثمرين حول مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية.

وفي إصدار تحذيري على الموقع يوم الجمعة عرضت الجهة التنظيمية قصة تحذيرية تتضمن دور مستثمري التجزئة في سوق بتكوين.

وخرجت تحذيرات مماثلة من الهيئة المصرفية الأوروبية، وهيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية، وغيرها من الجهات التنظيمية.

ووفق التحذير تخبر الهيئة الألمانية أن المستثمرين عليهم الحذر من خسارة 100% من استثماراتهم الرقمية.

وما زال المشرعون في أوروبا يعملون على فرض قوانين شاملة للعملات الرقمية، وفي ألمانيا هناك بعض أطر العمل القانونية للأصول الرقمية في البلاد.

وتتداول بتكوين اليوم عند سعر 58 ألف دولار للعملة الواحدة، مبتعدة عن رقمها القياسي المسجل عند 62 ألف دولار.

ورغم القوانين والتراخيص تقول الجهة التنظيمية إن هذا لن يحمي من الخسائر.





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